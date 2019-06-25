НАБУ объявило подозрение бывшему главе "Центргаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"24 июня 2019 бывшему руководителю дочернего предприятия "Центргаз", входящему в состав ПАО "Кировоградгаз", сообщили о подозрении в растрате 8,6 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сообщает НАБУ.

Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель "Центргаза", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку 1,3 млн кубометров газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях.

По этому договору "Центргаз" должен был внести полную предоплату за газ. В противном случае, продавец освобождался от поставки, а ГП "Центрогаз" обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа.

"Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центрогаз" не получило", - сообщает НАБУ.

Следствие считает, что подозреваемый действовал сознательно, вероятно в сговоре с другими лицами, которых сейчас устанавливают детективы.

"Центргаз" - дочернее предприятие, входит в состав ПАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).