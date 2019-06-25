В Киеве возросла концентрация вредных примесей в воздухе, – ГСЧС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Так, начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота и формальдегида.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника вновь постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - сообщили в ГСЧС.

В течение 25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.