Украинская авиакомпания анонсировала запуск прямых рейсов на Кубу

Об этом гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов сообщил отраслевому изданию avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы бронирования туроператора, полеты будут выполняться из Киева с 25 октября 2019 года по 10 апреля 2020 года один раз в 10 дней.

Azur Air Ukraine уже подала в Госавиаслужбу заявку на получение прав на выполнение регулярных рейсов Киев-Варадеро с 1 июля 2019 года с частотой два раза в неделю. Запрос авиакомпании комиссия регулятора рассмотрит на своем заседании 27 июня.

Также авиакомпания попросила предоставить ей возможность совершать регулярные рейсы из Одессы в Даламан, Бодрум, из Львова в Бондрум, из Харькова в Бодрум, Анталью, из Киева в Ла-Роману и Бангкок.

Как отмечает издание, в парке Azur Air Ukraine есть несколько Boeing 767-300ER, дальность которых позволяет совершать полеты из Киева на Кубу без выполнения промежуточной посадки на дозаправку.

Напомним, в настоящее время прямое авиасообщение между Украиной и Кубой отсутствует.

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