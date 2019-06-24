БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.06.19 20:23

Париж планирует запустить летающие такси к Олимпийским играм в 2024 году

Airbus, Aeroports de Paris и Paris Transport Authority изучают возможность использования самоуправляемых летающих такси для перевозки посетителей из аэропорта имени Шарль де Голля в город в связи с проведением в Париже в 2024 году Олимпийских игр.

Париж планирует запустить летающие такси к Олимпийским играм в 2024 году

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В то время как обычная поездка в Париж на автобусе или поезде занимает примерно час времени, летающие такси позволят сэкономить время. При этом длительность ожидания воздушного рейса не должна быть слишком большой. Такси сможет взлетать каждые 6 минут.

Работы над внедрением этой идеи в реальность уже ведутся. Aeroports de Paris должен выбрать участок для летающих такси в Париже к концу 2019 года, и он должен быть готов к началу эксплуатации в течение 18 месяцев. Команда проверит возможность совершения полётов через "существующий вертолетный коридор".

Вместе с тем, многие аспекты проекта все еще предстоит реализовать. Сами летающие такси должны быть достаточно безопасными для осуществления полетов и достаточно долго работать от батареи. Партнеры также должны убедиться, что такси хорошо сочетаются с существующей инфраструктурой и правилами.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100