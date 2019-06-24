Нацкомиссия снизит тариф "Укрэнерго" с 1 августа

Проект соответствующего постановления регулятора одобрен на его заседании в понедельник, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснении к проекту отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 12 июня о возложении спецобязательств по поставке электроэнергии для нужд населения, "Укрэнерго" до конца 2019 года будет приобретать 80% электроэнергии, используемой в виде технологических потерь, на электронных аукционах у НАЭК "Энергоатом" по 566,7 грн за МВт-ч (без НДС).

Остальные 20% объемов "Укрэнерго" будет приобретать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по средней цене 1620,8 грн за МВт-ч (без НДС).

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 24 июня также внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "prices cap".

НКРЭКУ 7 июня утвердило новые тарифы "Укрэнерго" с учетом фактических показателей деятельности компании в первом полугодии и решения правительства об увеличении отчисления части чистой прибыли с 75% до 90%.

В новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, в отличие от действующего сегодня механизма единого тарифа, у "Укрэнерго" будет два вида тарифа: на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-ч).

На 1 июля 2019 года запланирован запуск нового оптового рынка электрической энергии. В связи с этим для НЭК "Укрэнерго" была изменена методика формирования тарифа, куда вошел ряд новых статей: расходы на услуги администратора расчетов, услуги администратора коммерческого учета, расходы на выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов, а также расходы, связанные с покупкой электроэнергии с целью компенсации технологических потерь.

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