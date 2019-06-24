Экспорт украинской электроэнергии с начала года вырос на 2,3%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 9,6% (на 161,2 млн кВт-ч) – до 1,85 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 15,2% (на 99,9 млн кВт-ч) – до 556,6 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 309,5 млн кВт-ч, что на 0,4% (на 1,2 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-мае 2018 года.

В Беларусь и Россию за пять месяцев 2018 и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

Кроме того, Украина за пять месяцев текущего года импортировала из РФ и Беларуси 11,8 млн кВт-ч электроэнергии против 14,8 млн кВт-ч в январе-мае 2018 года. Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение (перетоки).

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,7% (на $20,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $157,27 млн, в том числе в Венгрию поставлено э/э на $97,63 млн, Польшу – на $32,97 млн, Молдову – на $20,86 млн, другие страны – на $5,81 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн.

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