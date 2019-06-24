"Запорожгаз" открыл два современных центра обслуживания клиентов в Запорожской области

Как сообщает пресс-служба компании, теперь более 30 тысяч потребителей природного газа города Токмак и 15 тысяч жителей Каменки получат весь спектр услуг газовой компании в современном формате, передает БизнесЦензор.

"Сегодня приоритетным направлением в работе АО "Запорожгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Открытие Центра стало еще одним шагом на пути к простым и современным отношениям между компанией и ее клиентами. На сегодня успешно работают уже три современных центра в городе Запорожье", – подчеркивается в сообщении.

Специалисты новых центров облуживания клиентов обладают универсальными навыками и могут проконсультировать клиента по вопросам учета газа, технического обслуживания сетей, сверке по оплате, переоформлению лицевых счетов, льгот и субсидий, поверки счетчиков, реконструкции систем газоснабжения, присоединения к газовым сетям и многое другое.

"Шаг за шагом компания реализует стратегию внедрения высокого уровня обслуживания. Приоритетом является не только забота об обеспечении безаварийного газоснабжения, но и о комфорте каждого клиента", – говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

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В центре обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков – электронная очередь. Новые ЦОКы обустроены в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы.

Как отмечают в компании, до конца года АО "Запорожгаз" планирует открыть еще 2 современных Центра обслуживания – в Орехове и Вольнянске.

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