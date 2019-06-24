Беларусь оценила сроки полного восстановления работы нефтепроводов в 12 месяцев

Об этом главный инженер компании Андрей Вериго заявил в интервью ведомственному журналу "Вестник "Белнефтехима", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки", – заявил Вериго.

Главный инженер отметил, что "прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной".

По оценкам белорусской стороны, всего с территории республики должно быть вытеснено 1,33 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти.

Вериго уточнил, что некондиционная нефть из южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии может быть вытеснена в Россию досрочно, до конца июля, а не к 15 августа, как планировалось ранее.

Он сообщил, что по состоянию на 15 июня в Россию было вытеснено 530 тыс. тонн загрязненной нефти из 850 тыс. тонн, которые находились в системе "Гомельтранснефть Дружба".

Главный инженер уточнил, что транспортировка "чистой" российской нефти в направлении Польши, которая была возобновлена 9 июня, ведется в режиме 75 тыс. тонн в сутки. При этом из экспортного объема на границе с Польшей, согласно "дорожной карте", отбирается около 10 тыс. тонн в сутки для замещения "грязной" нефти в нитке трубопровода в направлении Мозыря.

В свою очередь заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила в интервью изданию, что белорусские предприятия нефтехимической отрасли оказались в сложной финансовой ситуации из-за поставок "грязной" российской нефти.

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Как сообщалось, в настоящее время Минск и Москва ведут консультации о возможном объеме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

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