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24.06.19 17:06

Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек по уплате налогов компаниям Александра Онищенко фактически переносится с бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова (председатель), Александра Беспалова и Наталья Литвин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 года приняла тройка судей в составе Евгения Аблова (председатель), Павла Григоровича и Игоря Смолия. Как отмечает издание, дело было распределено на эту тройку судей с нарушениями.

Судьи апелляционной инстанции решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, по мнению суда, он не был обязан анализировать финансовое состояние фирм, которым предоставлялась рассрочка.

Также суд решил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных налоговых инспекций и избежать наказания. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными инспекциями.

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Как сообщалось, в начале марта суд по собственной инициативе уменьшил размер залога экс-главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен, а затем отказался обязать экс-чиновника сдать паспорта для выезда за границу, которые он смог вернуть благодаря несвоевременному рассмотрению судом продления этого обязательства.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

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