"Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через систему ProZorro

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам топ-менеджера, сегодня, 24 июня, в системе будут размещены лоты на аренду более 30 объектов компании, проведение аукционов запланировано на 3 и 8 июля.

"После завершения всех необходимых подготовительных процедур для передачи в аренду недвижимого имущества и успешной реализации пилотного проекта в электронной системе "ProZorro.Продажи" в июне этого года начинаем активную кампанию по реализации объектов недвижимого имущества на этом онлайн-площадке. Сегодня предлагаем потенциальным арендаторам первую большую партию – более 30 объектов, в ближайшее время выставим на торги еще 40 объектов", – сообщил Кравцов.

Глава компании добавил, что "Укрзализныця" планирует передать в аренду коммерческие и производственные помещения. В аренду будут предлагаться, в частности, части нежилых помещений административных зданий, складов вокзалов, локомотивных и вагонных депо и других объектов.

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Кравцов уточнил, что лоты для аренды будут предлагаться по всей Украине, объекты расположены как в крупных городах, так и на маленьких станциях. Все лоты будут отображаться на официальном сайте "ProZorro.Продажи" с возможностью поиска объектов в конкретном городе. Также с лотами можно будет впоследствии ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

В компании также сообщили, что крупные лоты для аренды будут опубликованы отдельно для привлечения внимания всех заинтересованных.

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