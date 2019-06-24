БизнесЦензор

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24.06.19 17:44

Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине снизилась за сутки на 4 копейки за литр – до 13,29 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, управляющая 507 газовыми модулями сеть "Приват" опустила цены на 4-7 копеек –до 12,60-12,68 грн/л.

Кроме того, на 8 коп. за литр цены снизила сеть WOG.

На станциях Glusco и KLO автогаз подешевел на 3 и 5 копеек – до 13,19 и 13,69 грн/л соответственно.

Напомним, c начала июня средняя цена автогаза в опте опустилась на 4,2% (1030 грн за тонну) – до 22 660 грн/т. Причиной удешевления газа стал обвал котировок импортного ресурса.

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