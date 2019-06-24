Украина согласовала требования для поставок молочных продуктов в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в марте Украина согласовала экспорт молочной продукции в Оман, а в июне 2018 года – в Катар.

В апреле Украина также согласовала с Саудовской Аравией сертификаты на экспорт украинской говядины и продуктов из нее.

В целом в 2018 году Украина открыла 85 экспортных рынков по различным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения. В страны ЕС пищевую продукцию могут экспортировать 126 производителей страны.

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