ДТЭК Ахметова одолжил у немецких банков 90 миллионов евро на строительство новой ВЭС

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

Кредит предоставлен консорциумом трех немецких банков – KFW IPEX-Bank, ODDO BHF Aktiengesellschaft во главе с Bayerische Landesbank, под гарантии экспортно-кредитных агентств (ЭКА) Euler Hermes и CESCE. Срок кредитования – 10 лет после введения ветроэлектростанции в эксплуатацию.

Как отмечается в сообщении, для гермпанского Euler Hermes уже третий проект с ДТЭК в возобновляемой энергетике. Ранее агентство страховало соглашения по привлечению заемного финансирования для строительства первой очереди Приморской ВЭС, а также первого крупного проекта ДТЭК в ветроэнергетике – Ботиевской ВЭС. Для экспортно-кредитного агентства CESCE (Испания) эта сделка стала первой в Украине за последние несколько лет.

Строительство второй очереди Приморской ВЭС мощностью 100 МВт началось в 2018 году. Ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин единичной мощностью 3,8 МВт производства компании GE.

Как сообщалось, первый кредит на сумму 90 млн евро на строительство первой очереди Приморской ВЭС был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством Euler Hermes. Срок кредитования – 10 лет после ввода станции в эксплуатацию.

В феврале Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила тариф на отпуск электроэнергии для первой группы ветроустановок мощностью 26,8 МВт ООО "Приморская ветроэлектростанция (ВЭС)".

После завершения строительных работ (первой и второй очереди) Приморская ВЭС будет оснащена 52 ветротурбинами GE 3.8-130/137-110HH, одной из самых инновационных наземных моделей GE. Общие инвестиции в проект достигнут более 150 млн евро.

Напомним, наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в 2019 году компания ДТЭК Рината Ахметова, вложив около 750 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. При этом в 2020 году ДТЭК значительных инвестиций в ВИЭ не планирует.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

Согласно информации на сайте ДТЭК, в портфель проектов компании входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). На стадии строительства находятся еще два объекта – Никопольская СЭС (200 МВт) и первая очередь Приморской ВЭС (100 МВт). Компания планирует увеличить портфель проектов почти в пять раз к 2020 году – до 1 ГВт.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что прекращает финансирование проектов в Украине по солнечной энергетике до внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

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