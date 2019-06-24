Кличко уволил главу отвечающего за ремонт мостов подразделения "Киевавтодора"

Городской голова также поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которые проезжали под мостом. Я считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", – отметил Кличко.

Напомним, Кличко назначил Дмитрия Котлубея на должность и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" в июле 2017 года.

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