Россия ужесточила правила транзита украинских продуктов

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина от 24 июня размещен на официальном сайте правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, транзит продукции через территорию РФ разрешается при международных автомобильных и железнодорожных перевозках при условии ее прослеживаемости с использованием системы контроля, которая предусматривает применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

Кроме того, у водителей автомобилей должны быть учетные талоны. В случае нарушения водителями порядка наложения (снятия) и применения таких пломб учетные талоны будут считаться недействительными.

Также Путин внес дополнения в указ президента от 29 июля 2015 года, который предусматривает уничтожение санкционной продукции.

Согласно изменениям, положения указа не распространяются на товары, ввезенные физическими лицами для личного пользования и на товары, транзитные международные перевозки которых осуществляются при одновременном выполнении следующих условий: подлинность ветеринарных и фитосанитарных документов и соответствие груза этим документам, действительность учетных талонов, выданных водителям, соблюдение установленного правительством порядка осуществления транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок.

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Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Изначально запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, в июне 2017 года – до конца 2018 года, в июле 2018 года – до конца 2019 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

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