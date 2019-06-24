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24.06.19 15:27

Россия изменила ограничения на транзит украинских продуктов

Россия ужесточила режим транзита продукции из стран, подпавших под продовольственное эмбарго, действующее с августа 2014 года.

Россия изменила ограничения на транзит украинских продуктов

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина от 24 июня размещен на официальном сайте правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, транзит продукции через территорию РФ разрешается при международных автомобильных и железнодорожных перевозках при условии ее прослеживаемости с использованием системы контроля, которая предусматривает применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

Кроме того, у водителей автомобилей должны быть учетные талоны. В случае нарушения водителями порядка наложения (снятия) и применения таких пломб учетные талоны будут считаться недействительными.

Также Путин внес дополнения в указ президента от 29 июля 2015 года, который предусматривает уничтожение санкционной продукции.

Согласно изменениям, положения указа не распространяются на товары, ввезенные физическими лицами для личного пользования и на товары, транзитные международные перевозки которых осуществляются при одновременном выполнении следующих условий: подлинность ветеринарных и фитосанитарных документов и соответствие груза этим документам, действительность учетных талонов, выданных водителям, соблюдение установленного правительством порядка осуществления транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок.

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Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Изначально запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, в июне 2017 года – до конца 2018 года, в июле 2018 года – до конца 2019 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

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