Нацкомиссия изменила формулу предельных цен на электроэнергию с 1 июля

Проект постановления об изменениях в Правила рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) НКРЭКУ утвердила на заседании в понедельник, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров о возложении спецобязательств (PSO) на рынке электроэнергии (принятого 5 июня и откорректированного 12 июня).

В частности, Правила предполагают 9-месячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже электроэнергии указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

При возложении PSO на оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") это значение будет умножаться на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене, содержащей дотационные сертификаты).

По предварительным расчетам НКРЭКУ, осуществленным для оценки расходов НЭК "Укрэнерго" по закупке "технологической" электроэнергии на РСВ, средняя граничная цена на РСВ на период действия ценовых ограничений составит 1,62 грн за кВт-ч (без НДС).

При расчетах, которые обязано осуществить ГП "Оператор рынка" и опубликовать их 28 июня, используется два периода в течение суток – минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) и максимальной (остальное время).

При этом представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это темя, что такая периодизация снизит их тарифную выручку.

Тепловая генерация также считает слишком длительным 9-месячный переходной период, в течение которого цены на ее продукцию будут регулироваться. При этом представители ТЭС указывают, что им будет сложно найти покупателей на свою электроэнергию по двусторонним договорам по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам.

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Как сообщалось, ранее решения НКРЭКУ предусматривали, что расчетная граничная цена купли электроэнергии на рынке "на сутки вперед", составила бы в среднем 1,4 грн за кВт/ч (без НДС). Однако такие расчеты раскритиковали представители тепловой генерации.

Напомним, ранее Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема электроэнергии по установленной в апреле-мае цене.

В частности, предусмотрено, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою электроэнергию по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах.

Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятия, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго").

При этом граничная цена продажи электроэнергии определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск электроэнергии соответствующего производителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

Гарантированный покупатель будет продавать электроэнергию на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них электроэнергию для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

На 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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