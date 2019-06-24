"Укрзализныця" получит 110 локомотивов Alstom до 2025 года, – Мининфраструктуры

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В переговорах принимали участие посол Франции в Украине Изабель Дюмон, атташе по экономическим вопросам посольства Франции в Украине Винсент Пренго и старший вице-президент Alstom Филипп Деллер.

Лавренюк подчеркнул, что для "Укрзализныци" стратегически важным является обновление железнодорожного парка на 495 локомотивов до 2029 года.

"Сейчас мы рассматриваем несколько локаций для совместного производства, в частности, Запорожский электровозоремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод. Первые 110 украинско-французских локомотивов с тяговым электродвигателем должны встать на рельсы украинской железной дороги до 2025 года", - сообщил Лавренюк, отметив, что это большой межправительственный проект с локализацией производства, техническим обслуживанием в Украине и привлечением украинских предприятий.

Замминистра инфраструктуры напомнил, что меморандум между Alstom и "Укрзализныцей" был подписан 19 сентября 2018 года.

"Следующий этап - договор на уровне президентов и правительств Украины и Франции. Вместе с министром финансов Оксаной Макаровой сейчас ведем переговоры с французскими коллегами, чтобы получить лучшие условия от казначейства и кредиторов", - подчеркнул Лавренюк.

Как сообщалось, Alstom также интересуется модернизацией метрополитена в Украине. B сентябре 2018 года на выставке InnoTrans-2018 в Германии "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Alstom. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов тогда подчеркнул, что принципиальной позицией является локализация производства в Украине.

В июле 2018 года Alstom открыла в Киеве представительство во главе с Вадимом Павленко, который с 2005 по 2018 годы занимал ряд должностей на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ, Полтавская область).

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в финансовом 2017-2018 году (1 апреля 2017-31 марта 2018) выросла на 8,8% - до 7,95 млрд евро.

Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 34,5 тыс. человек.

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