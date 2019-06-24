Коломойский начал распродажу активов в США, – СМИ

Как пишет ZN.UA, в лучшие годы Optima Ventures была собственником свыше 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Кливленде, однако в последние годы продала ряд активов, передает БизнесЦензор.

Так, по данным американского еженедельника Cleveland Scene, принадлежащий Optima офисный центр AECOM, приобретенный в августе 2010 года за $46,5 млн, был продан в прошлом году за $38 млн Rugy Realty. Когда Optima покупала это 20-этажное здание, оно было заполнено арендаторами на 90%, когда продавала – 45% офисов пустовали, а само здание, по словам нового владельца, требовало вложения еще минимум $10 млн в ремонт.

Huntington Building, историческое здание Кливленда, купленное также летом 2010 года за $18,5 млн, тоже продали в апреле 2018 года, а новый собственник охарактеризовал приобретение как "зияющую дыру в оживленном центре города", требующую огромных инвестиций.

В это же время Optima пыталась продать еще один кливлендский актив – приобретенный за $34 млн в 2008 году офисный центр 55 Public Square. Но на момент продажи здание пустовало, требовало ремонта, а его рыночная стоимость была оценена в $20 млн исключительно благодаря расположению. В итоге потенциальный покупатель отказался от сделки.

Кроме того, в январе 2018 года сталелитейный завод Kentucky Electric Steel, принадлежащий Optima Acquisitions и в свое время бывший одним из ведущих производителей штата, объявил об увольнении 113 сотрудников и закрытии. В сентябре завод удалось спасти новому владельцу – компании Steel Dynamics Inc.

Другой подконтрольный структурам Коломойского сталелитейный завод Warren Steel Holdings, также принадлежащему Optima Acquisitions, закрылся навсегда еще в 2016 году.

"Очевидно, что Коломойский не инвестировал достаточные средства в свои американские ресурсы, а иск "Приватбанка" и расследование ФБР, которые грозят их конфискацией, только ускорят его избавление от этой собственности. И пока суд не наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечения иска, еще есть время устроить гаражную распродажу", – отмечает издание.

По данным ZN.UA, внимание на бывших собственников "Приватбанка" ФБР обратило еще в пик украинского банковского кризиса.

"США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны", – сказано в публикации.

Напомним, что на январь 2016 года задолженность "Приватбанка" перед НБУ по кредитам рефинансирования превышала 27 млрд грн, часть из которых могли быть задействованы в схеме с отмыванием денег.

Возмещение убытков, заявленных в иске "Приватбанка", может потребовать отчуждения всех активов Коломойского и Боголюбова в США.

Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.

Кроме того, по данным издания, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был принят для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

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Как сообщалось, в поданном 21 мая национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В частности, на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "Приватбанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

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