Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении Евросоюза

Указ российского президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.

В указе отмечается, что это делается в целях защиты национальных интересов России.

Отдельные специальные экономические меры в отношении стран Евросоюза были введены указом президента от 6 августа 2014 года, и после этого четырежды продлевались указами президента, последний из которых был подписан 12 июля 2018 года.

Новым указом меры продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Правительству РФ в соответствии с документом поручено при необходимости вносить предложения об изменении вышеназванного срока действия отдельных специальных экономических мер.

Как сообщалось, участники саммита ЕС в Брюсселе 21 июня договорились о продлении на полгода экономических санкций в отношении России за агрессию на востоке Украины.

Ранее Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Напомним, с марта 2014 года ЕС ввел ряд ограничительных мер против России в ответ на преднамеренную дестабилизацию Украины.

Кроме санкций за аннексию Крыма, ЕС ввел экономические санкции против отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2019 года), а также персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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