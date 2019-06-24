Суд в США отказался закрыть дело против Фирташа

Информацию об этом подтвердил источник в окружении бизнесмена, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Собеседник агентства напомнил, что ходатайство было предоставлено в Чикаго два года назад. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у США нет юрисдикции для судебного преследования украинского гражданина по обвинению в попытке коррумпировать индийских чиновников.

В субботу в издании abc7chicago.com появилась информация о том, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ должен будет предстать перед судом в Чикаго по обвинению в даче взятки после того, как федеральный судья Ребекка Паллмейер в тот же день отклонила ходатайство о прекращении дела против него.

В 39-страничном решении судья постановила, что правительство США может выдвинуть обвинения в том, что Фирташ и его деловой партнер использовали американские финансовые институты в своих попытках подкупить государственных чиновников в Индии. По словам обвинителей, эти люди пытались заключить сделку по добыче титана в Индии, который должен был поставляться компании со штаб-квартирой в Чикаго.

Судья Паллмейер отклонила ходатайство Фирташа о прекращении дела, заявив, что у правительства достаточно правовых оснований для того, чтобы действовать против него.

Фирташа в суде представляет бывший федеральный прокурор США в Чикаго Дэн Уэбб, который в субботу заявил: "Это постановление не имеет никакого отношения к тому, будет ли он экстрадирован. Это зависит от Верховного суда Австрии - и этот суд должен выдать окончательное решение об экстрадиции 25 июня".

Пристальное внимание к этому делу в США связано с прошлыми деловыми отношениями, которые Фирташ имел с Полом Манафортом, бывшим председателем предвыборной президентской кампании Дональда Трампа. В настоящее время Манафорт отбывает длительный срок тюремного заключения за финансовые преступления, не связанные с делом Фирташа. И Манафорт, и Фирташ имеют тесные связи с ведущими политиками Украины и России.

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Как сообщалось, в начале июня адвокаты Фирташа заявили, что они ожидают, что Верховный суд Австрии вынесет окончательное решение о выдаче во вторник, и что он может быть в Чикаго к 4 июля.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, а затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

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