БизнесЦензор

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24.06.19 14:03

Зеленский сменил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей Житомирский, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Зеленский сменил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской облгосадминистраций

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Игорь Гундич уволен с должности главы Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко. Также уволены Олексей Муляренко (глава Ривненской ОГА) и Александр Вельбивец (глава Черкасской ОГА).

Другими указами Зеленский назначил временными исполняющими обязанности глав Житомирской ОГА и Ривненской ОГА Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко.

Временным исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА назначен Тарас Высоцкий.

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