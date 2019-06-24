Суд разблокировал конкурс на главу новой Таможенной службы

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основанием такого решения суд указал недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления, передает БизнесЦензор.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг – Госагентство по вопросам госслужбы должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", – отмечается в сообщении.

Напомним, в третий, заключительный этап конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата – проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Как отмечают в Минфине, после принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока, согласно которому результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.

По состоянию на 17 апреля, когда было принято постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении конкурса на руководителя Таможенной службы, прошло 28 дней с даты объявления конкурса.

Как сообщалось, 18 апреля Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на пост главы Государственной таможенной службы по иску народного депутата Андрея Антонищака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Кроме этого суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить конкурс на должность главы таможенной службы.

Посла этого Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приостановила проведение конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы на текущем этапе. Таким образом, результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе.

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