Крюковский завод поставит Белорусской железной дороге 500 полувагонов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным предприятия, в настоящее время уже поставлено 100 полувагонов.

В "Промагролизинг" отметили, что это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный между БЖД и КВСЗ.

"Стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году планирует купить у КВСЗ только один дизель-поезд вместо шести предусмотренных заключенным в августе 2018 года договором, а также 10 пассажирских вагонов (в дополнение к поставленным в 2018 году восьми вагонам) вместо предусмотренных договорами 54 ед.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Согласно обнародованному в НКЦБФР годовому финотчету предприятия, в 2018 году его чистая прибыль выросла на 46,7% к 2017 году - до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн.