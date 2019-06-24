Зеленский сменил состав Национального инвестсовета

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий указ №423/2019 президент подписал 21 июня.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины, Министр финансов Украины, Министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - говорится в измененном указом п.5 Положения о Национальном инвестиционном совете.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены замглавы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В составе Нацсовета после смены его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директоры и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.

Это президент Государственной нефтяной компании Азербайджана "Socar" Ровнаг Абдуллаев, глава правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча, гендиректор компании "Unilever NV" (Соединенное королевство) Алан Джоуп, председатель совета директоров "Marubeni Corporation" (Япония) Фумия Кокубу, гендиректор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймс Коулз, глава правления компании "Metro AG" Олаф Кох, гендиректор компании "Engie SA" (Франция) Изабель Кочер.

Также в составе Нацсовета по согласию - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." (Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус, председатель правления и гендиректор компании "Cargill Inc." (США) Дэвид МакЛеннан, председатель правления и гендиректор "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Миттал, президент и гендиректор группы компаний "Sumitomo Согрей." (Япония) Кунихару Накамура, президент и гендиректор компании "Holtec International, Inc." (США) Крис Сингх и глава Нацбанка Яков Смолий.

В совет включены также председатель правления и гендиректор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем, гендиректор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V." (Нидерланды) Ян Тейлор, главный операционный директор Международной финансовой корпорации Стефани фон Фриденбург, гендиректор компании "Bunge Limited" (США) Грегори Хекман, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и президент и генеральный директор компании "Posco Daewoo Corporation" (Южная Корея) Ким Янг-Санг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.