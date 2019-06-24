БизнесЦензор

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24.06.19 12:31

Курс гривни укрепился до 26,19 грн/$

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 24 июня укрепился до 26,1905 грн/$ с 26,2845 грн/$ в пятницу, 21 июня.

Курс гривни укрепился до 26,19 грн/$

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стало максимальным за последние 7 лет.

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