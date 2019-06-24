Курс гривни укрепился до 26,19 грн/$

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стало максимальным за последние 7 лет.