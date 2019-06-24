Киевский бронетанковый завод купил у прокладки собственные запчасти на 9 миллионов

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с КБТЗ соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА.

Для этого, в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с "Торговый дом "Партсет . На его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Через 4 недели КБТЗ подписал с "Парсетом" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. В исполнение договора фирма поставила под видом новых запчасти, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразило в налоговой отчетности приобретения товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Кауса", ООО "Дебаты", ООО "Скрол Буд".

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в АО "Райффайзен Банк Аваль" в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

Из другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски в КБТЗ, где нашла часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет". Сейчас это оборудование арестовано.

"ТД "Партсет" было зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за 3 месяца до сделок с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 года руководит КБТЗ Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах. За 2018 год он задекларировал 1,03 млн грн. зарплаты, наличными сохраняет $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

В ноябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что КБТЗ закупил для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57,1 млн грн.

Но после октября 2017 года судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.