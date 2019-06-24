США могут запретить оборудование из Китая для сетей 5G

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В США нет крупных производителей телекоммуникационного оборудования. Основными его поставщиками являются европейские компании: финская Nokia и шведская Ericsson.

По данным аналитиков Citi, на которыx ссылается WSJ, в 2018 г. до 45% оборудования Ericsson было произведено в Китае, доля китайского производства у Nokia составляла в прошлом году 10%. Официальные представители Ericsson и Nokia отказались комментировать, проводило ли правительство США переговоры с ними об изменении мест производства оборудования для сетей 5G.

Представитель Ericsson заявил: стратегия компании заключается в том, чтобы производить продукцию близко к клиентам, и что компания может гибко переместить производство на предприятия в США, Китае, Бразилии, Эстонии или Индии. Представитель Nokia отметил, что производственная стратегия компании учитывает "транспортные возможности и политические риски". Производители пойдут на уступки американским властям, предполагают источники газеты: рынок телекоммуникационного оборудования в США крупнейший в мире, издание оценивает объем сделок на нем в $250 млрд ежегодно.

Источники WSJ отмечают, что в прошлом месяце Белый дом дал старт неофициальным переговорам между американскими чиновниками и технологическими компаниями о переносе производства в другие страны Юго-Восточной Азии, а также с правительствами этих стран – о дополнительных инвестициях в строительство предприятий.

"Для Вашингтона имеет решающее значение вопрос о доверии производителю телекоммуникационного оборудования", – передает WSJ слова чиновника из администрации президента. Ожидается, что первые официальные решения по этому вопросу будут приняты не раньше октября текущего года.

Трамп 16 мая подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США.

В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса. США подозревают Huawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей. Из-за этого компания уже лишилась ряда контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования.

Австралия и Япония также приостановили работу с Huawei в вопросах развертывания сетей 5G, писала Financial Times. В то же время власти Великобритании и Германии заявили, что намерены допустить Huawei к созданию сетей 5G в стране, отмечала газета.