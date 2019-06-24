Цены на нефть умеренно растут

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы. За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как в начале прошлой недели иранские ПВО сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. Сообщалось, что президент Дональд Трамп разрешил нанести удары по иранским военным целям, но отменил этот приказ в последний момент. Он пообещал ввести в отношении Ирана новые санкции с 24 июня, чтобы усилить экономическое давление на режим в этой стране и не допустить, чтобы он обзавелся ядерным оружием.

По мнению экспертов, санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Пока все указывает на дальнейший рост цен, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - Никто не хочет войны, но на кон поставлена национальная гордость".