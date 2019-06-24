Fitch подтвердило рейтинг Испании

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Fitch отмечает, что поддержку рейтингу среди прочего оказывает диверсифицированная экономика страны. Вместе с тем агентство подчеркивает, что Испания отличается высоким уровнем госдолга и наличием политических рисков. Кроме того, в Испании по-прежнему высокий уровень безработицы.

"Состояние государственных финансов продолжает улучшаться, но тут есть слабые места по сравнению со странами, имеющими аналогичный рейтинг. Дефицит госбюджета сократился до 2,5% ВВП в 2018 году с 3,1% в 2017 году. За пять лет показатель дефицита сократился на 4,5 процентного пункта", — отмечает агентство. Fitch прогнозирует, что в текущем году дефицит госбюджета Испании сократится до 2,2% ВВП, а в 2020 — до 1,4% ВВП.

Fitch прогнозирует рост ВВП Испании в 2020 году на 1,7% и в 2021 году — на 1,6%. При этом безработица, по оценкам экспертов, должна снижаться — до 14,2% в текущем году и 13,5% — в 2020 году.