Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за сокрытия недостатков в новых самолетах

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Истцы обвиняют корпорацию в "беспрецедентной попытке скрыть известные недостатки 737 MAX, которые предсказуемо привели к двум крушениям самолетов и последовавшему запрету полетов самолетов по всему миру".

Пилоты, допущенные к полетам на 737 MAX, заявили, что понесли экономический и моральный ущерб в результате приостановки полетов. Они требуют возместить им ущерб на сумму в "миллионы долларов", отмечает телеканал.

Истцы утверждают, что корпорация не информировала их должным образом о новой системе MCAS, которую связали с обеими катастрофами, якобы чтобы не проводить необходимые дополнительные тренировки. Иск начнут рассматривать в суде Чикаго 21 октября. В Boeing подачу иска не прокомментировали.

В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты.

По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда. В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли.

По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.

В средине мая этого года в американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.