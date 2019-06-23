На Запорожской АЭС началось строительство хранилища легкого типа

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

"На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время емкость хранилищ, предусмотренных проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90%. Стоит напомнить, что, согласно проекту, на территории Запорожской АЭС еще в 80-х годах было отведено место для продолжения хранилища для хранения РАО, такого же типа, как и те, которые работают сегодня - капитальные железобетонные хранилища. Однако мы пошли другим путем, поскольку понимаем, что рано или поздно наступит момент, когда РАО необходимо будет вывозить с площадки Запорожской АЭС. Поэтому мы переделали проект капитального хранилища в хранилище легкого типа", - пояснил заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами Сергей Пихтин.

В хранилище легкого типа будут размещать РАО, уже упакованные в специальные "бочки"-контейнеры. Далее их будут устанавливать в еще одни контейнеры - железобетонные (по принципу матрешки). Один такой железобетонный контейнер способен разместить сразу четыре "бочки" с РАО.

Согласно проекту, хранилище легкого типа рассчитано на 1300 железобетонных контейнера. И учитывая, что в каждом из них будет по четыре "бочки", в общем количестве хранилище сможет одновременно разместить 5200 контейнеров с РАО.

Площадка для хранилища легкого типа строится непосредственно возле комплекса по переработке РАО. На сегодняшнем этапе работ строители и подрядная организация устанавливают специальные железобетонные сваи, которые станут своеобразной "подушкой" для фундамента хранилища. В следующем же году начнут возводить конструкции стен, ведь хранилище хоть и легкое, но все же предполагается закрытого типа.

В будущем под его крышей будет ходить кран, который будет располагать железобетонные контейнеры по утвержденному плану, в соответствии с эксплуатационной документацией, а также очередью вывоза контейнеров с площадки Запорожской АЭС на постоянное захоронение. Ориентировочно полностью этот объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

"По сути, ангарное хранилище легкого типа станет неким связующим звеном между временными хранилищами, что сейчас эксплуатируются на территории Запорожской АЭС, и государственным хранилищем, куда эти контейнеры будут передаваться на постоянное захоронения", - подчеркнул Пихтин.

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