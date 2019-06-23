БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.06.19 15:59

Кроссовер Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию. ФОТО

Компания Peugeot представила модель кроссовера 2008, которая будет доступна сразу в трех версиях: бензиновой, дизельной и полностью электрической.

peugeot

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Модель e-2008 является кроссовер-версией модели e-208.

Кроссовер Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию 01

Peugeot e-2008 оснащен той же батареей, что и e-208, на 50 кВтч и мощностью в 100 кВт. Запас хода новой модели чуть меньше, чем у e-208, из-за большего веса и достигает 312 км (цикл WLTP).

На аккумулятор дают гарантию на 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Кроссовер Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию 02

От адаптера на 7,4 кВ электромобиль можно будет зарядить за восемь часов. Зарядка на 100 кВ может зарядить батарею на 80% за 30 минут.

Внутри электромобиль будет оснащен полностью цифровой приборной панелью с 3D-проекцией, 10-дюймовым цветным сенсорным экраном и навигационной системой TomTom.

Конкурентом e-2008 в Европе станут Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV (e-Niro). Старт продаж запланирован на конец 2019 — начало 2020 годов.

Кроссовер Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию 03

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100