Waymo договорилась с Renault и Nissan о разработке беспилотных транспортных сервисов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компаний, передает БизнесЦензор.

На первом этапе предполагается изучить коммерческие, правовые и нормативные аспекты, связанные с беспилотными перевозками во Франции и Японии. Далее в этих странах будут созданы совместные предприятия, которые займутся запуском сервисов беспилотных перевозок.

"Это идеальная возможность для Waymo вывести нашу автономную технологию на мировую арену, с передовым партнером", - заявил глава Waymo Джон Крафчик.

Новое соглашение является первым шагом к разработке сервисов по перевозке пассажиров и грузов с использованием самоуправляемых автомобилей, говорится в сообщении. Изначально компании сосредоточатся на рынках Франции и Японии, где расположены штаб-квартиры Renault и Nissan, однако в дальнейшем география проекта может быть расширена.

Старший вице-президент по развитию бизнеса в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi Хади Заблит отметил, что сотрудничество с Waymo позволит создать беспилотные транспортные сервисы, которые будут востребованы клиентами. Однако, по словам Заблит, автопроизводители не обязательно будут предоставлять услуги совместно с Waymo.

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