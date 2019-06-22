Нардепы Медведчука просят ГБР расследовать захват власти Порошенко, Парубием и Гройсманом, – СМИ

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В нем парламентарии, связанные с Виктором Медведчуком, утверждают: экс-президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрий Парубий и премьер Владимир Гройсман "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

"Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований. Допросы уже начались", — говорится в сообщении.