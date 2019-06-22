США пригрозили Ирану новыми санкциями

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые контрмеры, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В свою очередь, в ФАТФ отметили, что Иран достиг некоторого прогресса в противодействии финансированию терроризма, однако спустя три года после того как Иран согласовал план действий с организацией, "большая часть необходимой работы" остается незавершенной. Тегерану необходимо ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности, а также Конвенцию по борьбе с финансированием террористов.

В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация", - говорится в заявлении госсекретаря США.

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позже Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский дрон типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.