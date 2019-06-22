Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре.

Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.