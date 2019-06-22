Дерипаска изменил иск о санкциях к Минфину США

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Обновленный документ 20 июня был направлен в Федеральный суд округа Колумбии

Дерипаска надеется, что решение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) о внесении его в санкционный список будет пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге отменено.

Ранее указывалось, что через свои прежние активы и посредством контроля над En+ Group бизнесмен владел "Евросибэнерго". Теперь, говорится в иске, OFAC признало, что Дерипаска не владеет или не контролирует эту компанию.

Также Дерипаска просит суд рассмотреть действия OFAC на предмет предвзятости и нарушения ряда процессуальных норм. Он считает, что санкции против него стали результатом внутриполитической борьбы в США, были несправедливыми и незаконными.

Напомним, санкции США в отношении Дерипаски были введены в апреле 2018 года. Иск был подан после того, как в конце 2018 года основные его активы, "Русал" и En+, были выведены из-под санкций, так как бизнесмен согласился отказаться от контроля над ними. В иске указывалось, что из-за санкций Дерипаска потерял $7,5 млрд.