БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
22.06.19 10:19

США ввели санкции против 5 китайских IT-организаций

Министерство торговли США в пятницу сообщило о внесении пяти китайских организаций в список юридических лиц, которые не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности.

китай

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в пресс-релизе министерства, в число компаний входят Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Действия этих организаций были признаны противоречащими интересам госбезопасности и внешней политики США. Для того, чтобы продавать им товары и услуги, американским компаниям теперь требуется получать специальное разрешение.

Организации, вошедшие в "черный список", занимаются разработками в области сверхбыстрых компьютерных вычислений, производством микрочипов, разработкой программного обеспечения и т.д.

Как отмечается в пресс-релизе Минторга, компания Sugon, которая является мажоритарным владельцем Higon, ранее публично признавала, что вооруженные силы Китая входят в число конечных потребителей ряда ее продуктов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100