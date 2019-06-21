НАБУ расследует причастность чиновников Гослесагентства к контрабанде древесины

Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева, куда детективы обратились в рамках уголовного производства от 14 марта 2018 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, НАБУ подозревает, что в 2016-2018 годах служебные лица Гослесагентства, управлений лесного и охотничьего хозяйства в регионах, государственных лесохозяйственных предприятий, ГП "Лесной инновационно-аналитический центр" сговорились и злоупотребляли служебным положением в интересах ряда иностранных компаний. В том числе британских GLD Trade Holding LLP и Osuna Holding LLP.

По данным следствия, через эти компании было обеспечено 42% экспорта лесоматериалов. При этом нерезиденты покупали их в Украине как топливные дрова, а продавали за рубежом уже как деловую древесину по значительно более высокой цене.

Детективы НАБУ установили, что при посредничестве этих двух британских компаний значительная часть древесины из Украины вывозится в Румынию. Там сопровождающие документы перед продажей заменяются на высококачественную древесину, полученные сверхприбыли распределяются с украинскими участниками схемы.

Детективы указали, что лицом, имеющим значительный контроль и право подписи в Osuna Holding LLP и GLD Trade Holding LLP с мая 2016 года по настоящее время выступает гражданин Украины. Поэтому есть основания полагать, что фирмы имеют непосредственную связь с должностными лицами Гослесагентства и подчиненным им областными управления, гослесхозами и с руководством предприятия "Лесной Инновационно-Аналитический Центр".

Сейчас НАБУ проверяет как возможное непосредственное отношение украинских чиновников к основанию британских фирм и управлению их счетами, так и их участие через приближенных лиц.

В мае 2019 года НАБУ провело обыски в трех квартирах предполагаемых участников схемы, где были изъяты документы, техника и вещи, на которые теперь детективы просили наложить арест. Это ходатайство было подано повторно, первый раз суд в конце мая попросил исправить недостатки. Со второй попытки суд ходатайство удовлетворил.

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Как отмечает издание, GLD Trade Holding LLP и OSuna Holding LLP были зарегистрированы в один день в Лондоне в ноябре 2015 года, после того как в апреле того года Украина запретила экспорт древесины. Они входят в "Osuna Group" - одного из крупнейших экспортеров украинской древесины в ЕС.

С 2016 года Государственная фискальная служба расследует уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов лесхозов Житомирской области из-за продажи древесины фирмам-нерезидентам. Следствие установило, что в первом полугодии 2016 года лесхозы сотрудничали с Оsuna Holding LLP, GLD Trade Holding LLP, которые перепродавали древесину в Румынию по рыночным ценам, покупая их в Украину по ценам дров.

В британском реестре должностным лицом, имеющим значительный контроль и право подписи в GLD Trade Holding LLP и Osuna Holding LLP, указан 46-летний гражданин Украины Вадим Корюкалов.

Человек с таким ФИО, годом и месяцем рождения упомянут в отчете за 2014 как председатель ревизионной комиссии ПАО "Подольская телефонная компания "Мител", где он представляет акционера - ПАО "Датагруп" (95% акций). В "Датагруп" Корюкалов занимал должность заместителя директора департамента развития бизнеса по стратегическому планированию.

В отчете предприятия за 2017 год Корюкалов сохранил эту должность несмотря на смену владельцев "Датагруп", в которой 70% отошло к основанной экс-министром финансов Натальей Яресько инвесткомпании Horizon Capital.

Вадим Корюкалов упоминается в декларации о доходах за 2017 год нардепа Сергея Рудика в разделе о выплате 30 тыс. грн алиментов его жене Марианне Рудык. Это единственный случай упоминания его фамилии в декларации депутата.

Рудик по квоте партии "Свобода" в 2014 году после смены власти возглавил Госкомзем, СМИ писали, что должность он получил благодаря спонсору партии Игорю Кривицкому. После конфликта с тогдашним заместителем председателя Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном вокруг кандидатуры регионального руководителя Госкомзема (и якобы похищением его) был уволен правительством.

В интервью организации "Earthsight", которая провела расследование о контрабанде украинского леса на крупнейшие европейские фабрики, Корюкалов отказался назвать бизнес-партнеров в своих фирмах, зарегистрированных в Великобритании.

Как сообщалось, расследование "Earthsight" показало, что контрабанда леса из Украины может происходить при поддержке чиновников. В Гослесхозе данные организации раскритиковали и пообещали подать иск, но о выполнении обещания официально не сообщалось.

С июня 2016 года Гослесагентство возглавляла Кристина Юшкевич, которая позже победила на кадровом конкурсе на должность руководителя агентства. Осенью ее единственным заместителем стал близкий к генпрокурору Юрию Луценко Владимир Бондарь, который после увольнения Юшкевич в 2017 году до сих пор руководит Гослесагентством.

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