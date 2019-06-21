"Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, одной из причин, по которым "Укртрансгаз" не может реализовывать кредитную программу, является неспособность оператора (из-за заниженных с конца прошлого года тарифов на его услуги) соответствовать критериям финансовой стабильности, определенным в кредитных соглашениях с ЕБРР и ЕИБ.

Кроме того, в компании отметили, что мероприятия по повышению надежности и эффективности использования украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород возможно реализовать и за счет значительно меньшего (чем предусмотрено в кредитных договорах) объема средств.

"Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций (вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств)", – отмечено в сообщении.

В своем обращении к финансовым организациям "Укртрансгаз" также просит их провести консультации с украинским правительством с целью определения степени ответственности "Укртрансгаза" и нового оператора ГТС по кредитным соглашениям, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения в Украине процесса анбандлинга.

"Принятые Кабмином изменения в постановление №496 (от 1 июля 2016 года) об отделении функции транспортировки природного газа, четко определяют механизм дальнейшего использования объектов и имущества ГТС, а также юрлиц, отвечающих за использование этих материальных активов. В то же время обновленное постановление прямо не регулирует отношения "Укртрансгаза" с ЕБРР и ЕИБ по части использования кредита после отделения оператора ГТС", – поясняется в сообщении.

"Исходя из вышеуказанных обстоятельств, "Укртрансгаз" не видит возможным использование средств по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в 2019 году", – подытожили в компании.

Как сообщалось, в рамках кредитного соглашения между "Укртрансгазом", ЕБРР и ЕИБ финансирование на реконструкцию украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород предусматривалось в сумме 300 млн евро (по 150 млн евро). Еще 166 млн евро – собственные средства ПАО "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд кубометров, на выходе – 178,5 млрд кубометров, в том числе в страны Европы 142,5 млрд кубометров, Молдову - 3,5 млрд кубометров.

Протяженность украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" составляет 1160 км, диаметр трубы – 1400 мм.

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