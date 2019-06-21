Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, управляющая 507 газовыми модулями сеть "Приват" опустила цены на 48-51 коп. – до 12,64-12,76 грн за литр.

Кроме того, на 2 коп./л цены снизила сеть AMIC.

На станциях Glusco автогаз подешевел на 8 копеек – до 13,22 грн/л.

С начала июня средняя цена автогаза в опте опустилась на 4% (1030 грн/т) – до 22 660 грн за тонну. Причиной удешевления газа стал обвал котировок импортного ресурса.

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