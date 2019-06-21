Google может прекратить выпуск планшетов

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные издания ComputerWorld, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Pixel Slate, выпущенный на рынок в прошлом году, стал последним планшетом от Google. Компания работала над созданием двух более компактных версий этого планшета, однако на текущей неделе решила прекратить разработку. Официально об этом в самой компании было объявлено 19 июня, а сотрудников, работавших над планшетами, уже начали переводить на работу над ноутбуками.

Отмечается, что данное решение никак не скажется на выпуске смартфонов и компьютеров Pixel: они разрабатываются другими подразделениями Google. Кроме того, как отмечает ComputerWorld, у Google довольно размытые понятия планшета и ноутбука. Так, например, устройство без клавиатуры - это планшет. Но тот же планшет Pixelbook с присоединенной клавиатурой определяется Google как ноутбук.

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