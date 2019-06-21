На должности членов набсовета "Укргидроэнрго" нашли 56 претендентов

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Саенко, рекрутинговая компания Odgers Berndtson Ukraine с начала следующей недели начнет процедуру собеседований с кандидатами.

Среди претендентов – восемь иностранцев из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Чехии и Словении. Кроме того, пятая часть всех кандидатов – женщины.

Как сообщалось, в конце 2018 года "Укргидроэнерго" для подбора претендентов в набсовет подписало договор с Talent Advisors (ООО "Телент Эдвайзорс"), являющейся представителем международной сети Odgers Berndtson Ukraine.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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