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21.06.19 19:28

На должности членов набсовета "Укргидроэнрго" нашли 56 претендентов

Комиссия по приему заявок на конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укргидроэнерго" 20 июня завершила работу, получив предложения от 56 претендентов.

На должности членов набсовета "Укргидроэнрго" нашли 56 претендентов

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Саенко, рекрутинговая компания Odgers Berndtson Ukraine с начала следующей недели начнет процедуру собеседований с кандидатами.

Среди претендентов – восемь иностранцев из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Чехии и Словении. Кроме того, пятая часть всех кандидатов – женщины.

Как сообщалось, в конце 2018 года "Укргидроэнерго" для подбора претендентов в набсовет подписало договор с Talent Advisors (ООО "Телент Эдвайзорс"), являющейся представителем международной сети Odgers Berndtson Ukraine.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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