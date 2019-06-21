Страны Восточной Европы заблокировали соглашение о климатической нейтральности ЕС

Как пишет Deutsche Welle, в итоге главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели, передает БизнесЦензор.

Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы.

Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.

Как уточняет Радио Польша, принятие положений о планах достичь климатической нейтральности к 2050 году в ходе саммита ЕС в Брюсселе заблокировали Польша, Чехия, Венгрия и Эстония.

Глава польского правительства Матеуш Моравецький заявил, что Польша относится к странам, которые хотят иметь конкретные компенсационные пакеты и знать, какое финансирование получат на модернизацию различных секторов национальной экономики.

"На практике это означает, что мы не согласились на дополнительные, еще более амбициозные цели в сфере климата. Таким образом, мы защитили интересы польских предпринимателей, польских граждан, которые могли понести риск дополнительных налогов и расходов. Мы не могли на это согласиться. Нам нужен тщательный анализ и конкретные предложения – какие компенсационные механизмы, дополнительные средства могут быть предназначены для Польши, польских граждан и предпринимателей", – отметил польский премьер.

Ранее девять из 28 стран ЕС призвали установить целевой срок достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году, что требовало бы от промышленности более резкого сокращения выбросов до 2030 года, чем по Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

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