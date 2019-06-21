В центре Киева ограничат движение и закроют метро из-за проведения Марша равенства. КАРТА

Об этом сообщает Управление Нацполиции в Киеве, передает БизнесЦензор.

Как уточнили в пресс-службе столичной городской администрации, также с 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт изменит движение в связи с перекрытием работниками Национальной полиции дорожного движения на ряде улиц.

В частности, будут изменены маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н, автобусов №20, №24, №114 и №118.

Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная".

Так, с 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию ​​метро "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла).

"23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий", – отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram