Страны Балтии подписали план отсоединения электросистем от России

Подписанный документ предусматривает, что синхронизация должна быть реализована до 2025 года, а Еврокомиссия будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью для помощи в организации этого процесса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Delfi.lv.

Планом также предусмотрено завершение к 2020 году оценки инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который усилит мощности передачи электроэнергии, а также связанного с этим укрепления внутренних сетей.

Конкурс на прокладку кабеля должен быть объявлен в 2021 году, а сама прокладка должна начаться в 2023 году.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что это соглашение является более конкретным, чем подписанные ранее документы по синхронизации.

"Ранее были политические обещания, декларации, а это документ, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", – сказала Грибаускайте.

Читайте также: Польша соединит страны Балтии с системой энергообеспечения ЕС

В июне балтийские страны планировали провести испытания работы системы ЛЭП в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить его на неопределенный срок.

Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия и страны Балтии) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки нового морского соединения Harmony Link.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram