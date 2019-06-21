Верховный Суд подтвердил недействительность договора АМПУ на 700 миллионов, – НАБУ

Так, 20 июня Верховный Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева об аннулировании договора, заключенного ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и ООО "Техморгидрострой Николаев", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро (АМПУ).

Как отмечают в НАБУ, иск о признании недействительным указанной сделки Бюро подало еще в марте 2017 года для предотвращения растрате бюджетных средств и защиты государственных интересов.

"В результате удалось предотвратить перечислению в пользу ООО "Техморгидрострой Николаев" около 395 млн грн и не допустить ущерба ГП "АМПУ" на сумму около 146 млн грн. Кроме того, судебное решение позволяет ГП "АМПУ" начать процедуру возвращения незаконно уплаченных 118,4 млн грн", – сказано в сообщении.

В Бюро напомнили, что основанием иска стали материалы, полученные детективами при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладение в 2015-2016 годах средствами ГП "АМПУ" при проведении процедур государственных закупок, заключения и исполнения договоров с ООО "Техморгидрострой Николаев" о предоставлении услуг по дноуглубления подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

"Позиция ВС в контексте решения Конституционного Суда о лишении Национального бюро права на подачу исков о признании сделок недействительными, свидетельствует о законности действий Национального бюро при обращении в суд с исками и обоснованности судебных решений в таких делах, несмотря на решение КСУ", – подчеркивают в НАБУ.

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Как сообщалось, Конституционный суд Украины 5 июня удовлетворил жалобу "Запорожского завода ферросплавов" (ЗЗФ) Игоря Коломойского и признал неконституционным закрепленное в законе право Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) требовать в суде признания соглашений недействительными. Таким образом, НАБУ утратило право обжаловать в суде сделки с 5 июня 2019 года.

По данным Бюро, за четыре года работы суды удовлетворили 35 исков Национального бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало основания для возвращения государству более 6 млрд грн.

Согласно обнародованном на сайте КСУ решению, суд пришел к выводу, что Верховная Рада в законе о НАБУ передала Бюро полномочия, которые закреплены в Конституции за прокуратурой.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

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