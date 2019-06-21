Экспорт зерновых достиг 49 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 29,2 млн тонн кукурузы, 15,5 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 289,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

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