Страны ЕС одобрили продление секторальных санкций против России на полгода

Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, как участники "нормандской четверки", рассказали коллегам об отсутствии прогресса в имплементации минских соглашений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Позже Совет ЕС (один из законодательных органов Евросоюза) формально утвердил продление этих санкций, которые останутся в силе еще на полгода.

Как отмечает издание, на саммите Польша предложила перейти к продлению экономических санкций раз в год, но, по информации источника издания в дипломатических кругах, эта инициатива не нашла поддержки.

Как сообщалось, 20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Напомним, с марта 2014 года ЕС ввел ряд ограничительных мер против России в ответ на преднамеренную дестабилизацию Украины.

Кроме санкций за аннексию Крыма, ЕС ввел экономические санкции против отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2019 года), а также персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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